Утверждены программы агентств ООН для Туркменистана на 2026-2030 годы

В Нью-Йорке состоялись вторые регулярные сессии исполнительных советов ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ. По итогам сессий были утверждены страновые программные документы для Туркменистана на 2026-2030 годы.

Концепции данных программ были разработаны совместно с туркменской стороной. Согласно данным документам, запланирована реализация проектов и мероприятий по соответствующим направлениям совместно с представительствами ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в Туркменистане на следующие пять лет.

