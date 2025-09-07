Туркменистан направил гуманитарную помощь афганскому народу, пострадавшему от землетрясения

Из Международного аэропорта Ашхабада отправлена гуманитарная помощь детям и жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения. В соответствии с распоряжением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в качестве гуманитарной помощи соседнему афганскому народу, в первую очередь детям и жителям, пострадавшим от стихийного бедствия, переданы текстильные изделия, продукты питания, а также одежда и другие товары первой необходимости.

Туркменский народ продолжает следовать древним традициям гуманизма и милосердия, протягивая братскую руку помощи нуждающимся. Отправка гуманитарной помощи осуществилась от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова за счет средств организации, что является еще одним подтверждением приверженности благородным принципам гуманизма.

Участники церемонии передачи гуманитарной помощи выразили благодарность руководству Туркменистана за постоянную поддержку афганского народа. Последовательно претворяя в жизнь конструктивный внешнеполитический курс, Туркменистан вносит весомый вклад в углубление гуманитарного сотрудничества в региональном и глобальном измерении. Данное направление выступает важным аспектом развития международных отношений на основе взаимопонимания, уважения и доверия.

© TURKMENISTAN.RU, 2025