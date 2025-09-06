Японский банк готов поддержать масштабные экономические проекты в Туркменистане

Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором-представителем, заместителем председателя Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Амакавой Казухико.

В ходе переговоров была отмечена высокая динамика развития туркменско-японских отношений по всему спектру взаимодействия. Констатировалось, что открытый и доверительный политический диалог на высшем уровне способствует дальнейшему укреплению межгосударственных связей. Отдельное внимание было уделено расширению нормативно-правовой базы партнерства. В этой связи стороны отметили значимость двусторонних документов, подписанных в рамках рабочего визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Японию в апреле нынешнего года.

Стороны подчеркнули результативность совместных проектов, осуществляемых на основе двусторонних договоренностей и направленных на финансирование строительства крупных объектов в нефтегазовой, электроэнергетической, химической и других отраслях. Японская сторона выразила заинтересованность в активизации связей и подтвердила готовность к участию в реализации масштабных национальных проектов.

