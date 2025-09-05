В Туркменистане начался сев озимой пшеницы

В Туркменистане начался массовый сев озимой пшеницы. По доброй народной традиции, вознеся молитву к Всевышнему о ниспослании щедрого и полновесного урожая, почтенные старейшины дали начало севу. Бросив в хорошо подготовленную землю первые семена озимой пшеницы, аксакалы передали символическую эстафету посевной механизаторам.

Земледельцы с особой тщательностью подготовились к ответственной кампании, своевременно вспахав и удобрив сельскохозяйственные угодья, предназначенные под сев пшеницы. Вместе с тем заранее были подготовлены высококачественные семена, а также сельхозтехника, которая будет задействована в нынешней посевной.

По случаю начала сева пшеницы во всех регионах страны прошли семинары с участием представителей областных и районных администраций, руководителей дайханских объединений, агрономов, механизаторов, арендаторов-хлеборобов. На семинарах, в частности, обсуждались вопросы организованного проведения посевной кампании, использования новейших методов агротехники и передового опыта при возделывании зерновых. Это поможет земледельцам в установленные сроки и с высоким качеством провести сев стратегически важной сельхозкультуры.

