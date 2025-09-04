Завершился визит президента Туркменистана в КНР

В рамках визита в Китайскую Народную Республику президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественных мероприятиях, проводимых в Пекине в ознаменование 80-летия победы во Второй мировой войне.

После совместного фотографирования руководителей делегаций на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся торжественный военный парад. Он стал символом приверженности Китая миру и памяти о национальных героях.

В ходе визита в Китай глава туркменского государства принял участие в масштабном международном мероприятии – встрече высокого уровня в формате «ШОС+». Этот визит президента Сердара Бердымухамедова стал важным событием, подтверждающим укрепление многовекторной внешней политики Туркменистана и его стремление к расширению диалога со странами региона.

Переговоры на высшем уровне, проведенные главой Туркменистана с председателем Китайской Народной Республики, стали ключевым событием визита. Уделив особое внимание развитию сотрудничества в стратегических сферах, руководители двух стран обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений.

Кроме этого, в рамках визита Президент Сердар Бердымухамедов встретился с первым заместителем премьера Государственного Совета КНР. В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в торгово-экономическом и транспортно-логистическом комплексах, а также в культурно-гуманитарной сфере и области высоких технологий. Одним из главных итогов визита стало подписание ряда важных двусторонних документов, которые охватывают различные направления, создавая прочную правовую базу для дальнейшего углубления стратегического партнёрства и реализации совместных проектов.

...Завершив программу рабочего визита в Китайскую Народную Республику, президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Пекинский международный аэропорт, откуда отбыл на родину. Спустя несколько часов самолет президента страны приземлился в Международном аэропорту Ашхабада, где главу государства тепло встречали официальные лица, сердечно поздравившие его с успешным визитом в дружественную страну.

Визит президента Сердара Бердымухамедова в КНР стал важным шагом в развитии туркменско-китайских отношений и подтвердил их стратегический характер. Итоги переговоров и подписанные документы будут способствовать реализации масштабных проектов, направленных на благополучие обеих стран.

