Сердар Бердымухамедов и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Встреча подтвердила высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами. Отмечалось, что Туркменистан и Китай имеют схожие или совпадающие подходы по приоритетным вопросам международной политики. В их основе лежит стремление к миру, стабильности и безопасности в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил благодарность Китаю за поддержку нейтралитета Туркменистана, отметив важную роль КНР в принятии исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Си Цзиньпин, в свою очередь, поздравил Туркменистан с 30-летним юбилеем нейтралитета, высоко оценив миротворческую политику страны. Туркменская сторона также поддержала выдвинутую Председателем КНР на саммите ШОС «Инициативу глобального управления», подчеркнув, что ее положения совпадают с позициями Туркменистана в области международных отношений.

В ходе встречи стороны обсудили стратегическое партнерство в экономической сфере, особенно в газовой отрасли. Президент Сердар Бердымухамедов сообщил, что китайская сторона выиграла международный тендер на освоение четвертой очереди крупнейшего газового месторождения «Галкыныш» и поздравил Си Цзиньпина с этим событием.

Огромное значение в двусторонних отношениях придается культурно-гуманитарной сфере. Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность за создание благоприятных условий для обучения туркменских студентов в Китае и подчеркнул намерение расширять эти связи. Стороны также отметили важность научного сотрудничества, реализации совместных проектов в сфере высоких технологий, а также парламентской, общественной, женской и молодежной дипломатии.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в международном форуме, который пройдёт в Ашхабаде 12 декабря и будет посвящен 30-летию нейтралитета Туркменистана. По итогам переговоров стороны подписали ряд совместных документов о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности, средств массовой информации, образования.

