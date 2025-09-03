Президент Туркменистана и вице-премьер Госсовета КНР обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами

В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, первым заместителем премьера Государственного Совета КНР Дин Сюэсяном. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества, его стратегический характер и перспективы развития.

Дин Сюэсян отметил важность сотрудничества КНР с Туркменистаном, подчеркнув активное развитие торгово-экономических связей, культурно-гуманитарного взаимодействия и политического диалога. Особое внимание стороны уделили энергетическому партнерству. Президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил работу Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), а также отметил успешное функционирование газопровода «Туркменистан – Китай» с 2009 года.

В сфере транспорта и логистики была подчеркнута актуальность создания транскаспийского логистического маршрута. Президент Туркменистана пригласил китайских партнёров к диалогу по созданию устойчивой транспортно-логистической связки «Туркменистан – Китай», которая будет проходить через территорию Центральной Азии, Каспийского моря и далее в западном направлении. С целью увеличения взаимного товарооборота Туркменистан предложил нарастить экспорт в Китай текстиля, продукции химической индустрии, агропромышленного комплекса и нефтепродуктов.

Отдельное место в повестке заняли высокие технологии и искусственный интеллект. Президент Сердар Бердымухамедов предложил использовать для этих целей возможности Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана, Инженерно-технологического университета имени Огузхана и Института телекоммуникаций и информатики.

