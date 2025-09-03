В Ашхабаде открыт реконструированный участок улицы Героглы

В столице Туркменистана завершены работы по реконструкции участка улицы Героглы. Обновленная дорога введена в эксплуатацию 1 сентября. В ходе реконструкции улица была значительно расширена для улучшения пропускной способности в данном районе города.

В рамках проекта построен дополнительный подземный переход рядом с новым Международным университетом промышленников и предпринимателей. Подземный переход обеспечивает безопасное передвижение студентов, преподавателей и жителей района.

Проект предусматривал полное обновление автобусных остановок и установку современных ограждений, разделяющих пешеходные переходы и проезжую часть. Данные меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. В ближайшее время в районе готовится к открытию новый Центр стоматологии, что дополнительно повысит социальную значимость обновленного участка городской инфраструктуры.

