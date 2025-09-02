Президент Туркменистана выступил на саммите ШОС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС+», проходившем в китайском Тяньцзине. Глава туркменского государства выступил в качестве почетного гостя, подчеркнув стратегическую значимость расширенного формата для укрепления многоплановых партнёрских отношений.

Особое внимание в выступлении президента Туркменистана было уделено экономическому измерению сотрудничества. Глава государства обозначил приоритеты, включающие транспорт и логистику, коммуникации, энергетику, торговлю и производственную кооперацию. По его словам, выгодное географическое положение Туркменистана, развитая промышленность и инфраструктура, а также накопленный опыт взаимодействия создают предпосылки для формирования крупных экономических узлов как регионального, так и глобального значения.

Президент Туркменистана подробно остановился на транспортных инициативах. Он подчеркнул перспективность маршрутов «Восток – Запад» и «Север – Юг», в которых Туркменистан и страны ШОС могут стать ключевыми звеньями. В энергетическом секторе Туркменистан подтвердил готовность к увеличению экспорта природного газа и расширению поставок электроэнергии странам ШОС.

Помимо экономики, акцент был сделан на гуманитарном взаимодействии – укреплении культурных, образовательных и научных связей, развитии сотрудничества в социальной сфере. Туркменистан рассматривает такие инициативы как стратегически важные для укрепления дружбы и доверия между странами региона. Президент Сердар Бердымухамедов выразил поддержку «Инициативе глобального управления», предложенной Си Цзиньпином, подчеркнув совпадение концептуальных подходов с видением Туркменистана по совершенствованию архитектуры международных отношений на принципах равноправия, справедливости и взаимного уважения.

Президент Туркменистана подчеркнул приверженность страны практическим шагам по реализации совместных возможностей в интересах региональной стабильности и процветания, а также подтвердил готовность к активной интеграции Туркменистана в стратегические проекты «ШОС+».

