В Ашхабаде открылся новый вуз

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Международного университета промышленников и предпринимателей при участии национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Новый вуз станет центром подготовки высококвалифицированных специалистов для частного сектора экономики и инновационных отраслей страны.

Открытие университета стало важным этапом в реализации национальной стратегии по развитию частного предпринимательства, совершенствованию образовательной и научной базы и интеграции высшей школы с практикой бизнеса. Вуз нацелен на подготовку специалистов с современными знаниями в области экономики, управления, цифровых технологий, агробизнеса, архитектуры и строительного дела.

Церемония на площади перед университетом собрала руководство страны, депутатов Меджлиса, членов правительства, представителей дипломатического корпуса, международных организаций, бизнес-сообщества, журналистов и студентов. Выступая перед собравшимися, национальный лидер подчеркнул, что поддержка частного сектора – ключ к социально-экономическому развитию государства, а создание университета позволит готовить высококвалифицированные кадры для отечественной индустрии и предпринимательства.

Новый университет располагается на 8 гектарах и включает 9-этажный главный корпус, четыре учебных корпуса, два общежития на 300 мест каждое, спортивные и конференц-залы, библиотеку и столовую. Учебный процесс организован по двухуровневой системе бакалавриата и магистратуры, занятия ведутся на туркменском и английском языках. Программы ориентированы на практическую подготовку в сфере предпринимательства, управления предприятиями, цифровых технологий, архитектуры и агробизнеса.

Особое внимание уделено практико-ориентированному обучению. В университете функционируют 42 лаборатории, включая суперкомпьютерные технологии, информационную безопасность, цифровое моделирование, робототехнику и лаборатории строительных материалов. Студенты смогут напрямую взаимодействовать с бизнесом и промышленными предприятиями, участвовать в реальных проектах, что формирует модель «наставник – ученик» и обеспечивает интеграцию науки и практики.

