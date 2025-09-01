Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находится с визитом в Китайской Народной Республике для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах, посвященных 80-летию победы во Второй мировой войне.

Лидеры Азии, Европы и Африки собрались в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая на крупнейшем в истории саммите ШОС, где формируются планы развития альянса на следующее десятилетие. В программе саммита также актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС в приоритетных направлениях и совершенствования деятельности организации.

Вместе с другими главами национальных делегаций Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальных мероприятиях саммита ШОС в конгресс-центре «Мэйцзян» города Тяньцзинь. В мероприятиях также участвовали председатель КНР Си Цзиньпинь, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, главы правительств Египта, Камбоджи, Непала, Армении, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Главы национальных делегаций посетили также масштабный красочный концерт, приуроченный к Тяньцзиньскому саммиту ШОС. В дальнейшей программе визита президента Туркменистана в КНР – участие в праздновании 80-летия победы во Второй мировой войне.

© TURKMENISTAN.RU, 2025