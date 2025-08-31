МИД Туркменистана обозначил приоритетные позиции страны на 80-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства представил приоритетные позиции страны на предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Туркменистан рассматривает 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН как важный этап укрепления мира и стабильности. В этом аспекте страна в течение многих лет продвигала в рамках ООН и ее структурных подразделений значимые инициативы, в числе которых резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия» и «2023 год – Международный год диалога как гарантии мира». На очередной сессии Генассамблеи ООН предусматривается активное участие в разработке специального руководства по соблюдению и осуществлению принципов нейтралитета во имя мира и безопасности, а также проведение консультаций в целях создания под эгидой ООН Палаты посредничества во имя мира.

Вместе с тем, предлагается впервые включить в повестку 80-й сессии Генассамблеи ООН пункт «Нейтралитет – во имя мира и безопасности» и в его рамках представить проекты резолюций «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития» и «Международный день посредничества».

В целях укрепления доверия между народами планеты страна выступает за проведение под эгидой ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций международного форума «Центральная Азия – пространство для построения мирной жизни» и, в частности, Глобального саммита по культуре мира, доверия и взаимоуважения. Итогом саммита будет предложение о разработке «Кодекса международного доверия», который станет универсальной основой межгосударственного сотрудничества и принципов совместного решения глобальных вопросов.

Туркменистан также придает приоритетное значение наращиванию эффективного партнерства в области устойчивого развития, в сферах транспорта и энергетики. В этой связи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН Туркменистан выдвинет инициативу по резолюции об объявлении «Десятилетия ООН по устойчивому транспорту» на 2026–2035 годы, которая призвана укрепить международное сотрудничество в данной сфере, способствовать созданию новых коридоров и обеспечению доступности для всех стран, в том числе не имеющих выхода к морю.

В целях снабжения мировых рынков энергоносителями и сбалансированного взаимодействия производителей, транзитеров и потребителей Туркменистан предложит проект резолюции о ключевой роли надежной и стабильной энергетической связуемости в достижении устойчивого развития. Данная инициатива направлена на оказание содействия формированию открытых и надёжных энергетических потоков и интеграции возобновляемых источников энергии в глобальную систему.

Кроме того, для активизации международного сотрудничества в цифровой сфере, задействования информационно-коммуникационных технологий в интересах мира и прогресса Туркменистан выступит с предложением о создании под эгидой ООН «Платформы глобальной цифровой интеграции».

Одно из основных направлений сотрудничества Туркменистана с ООН и ее специализированными учреждениями – обеспечение экологической безопасности, противодействие изменению климата и рациональное водопользование. В это связи Туркменистан готов предложить создание регионального центра по борьбе с опустыниванием в Центральной Азии. Данная структура будет служить многосторонней платформой для усиления защиты почв и экосистем, а также для аккумулирования совместного опыта государств.

Туркменистан также продолжит практическую реализацию предложения по созданию регионального центра по технологиям, связанным, с изменением климата в Центральной Азии, в качестве действенного шага в контексте стратегического подхода к экологическим вопросам региона. Наряду с этим, с учетом мировой значимости Каспийского моря, будет предложено в рамках выдвинутой президентом Туркменистана Каспийской экологической инициативы провести в 2026 году второй Каспийский экологический форум.

В приоритетных позициях также отражено такое актуальное направление, как гуманитарное сотрудничество. Исходя из инициатив главы государства в данной области, предусматривается провести в рамках Диалога женщин Центральной Азии международную конференцию «Женщины, мир и безопасность». Кроме того, в целях повышения активности молодежи в международных отношениях и миротворческих инициативах, расширения деятельности Диалога молодежи Центральной Азии, на 80-й сессии Генассамблеи ООН будет выдвинуто предложение о создании в Ашхабаде «Региональной платформы по подготовке молодых миротворцев».

Для развития межкультурного диалога и практической реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по поддержке многоязычия в международных отношениях предлагается провозгласить «Международный день многоязычной дипломатии», а также принять резолюцию «Культурное наследие Великого Шелкового пути как основа мира и развития».

В контексте сотрудничества с ООН в правовой сфере, исходя из инициатив главы государства, Туркменистан выдвигает важные предложения о роли и значении международного права. Одно из них – об объявлении 2028 года Годом международного права.

Приоритетные позиции Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предусматривается направить в секретариат Организации Объединенных Наций, распространить их среди государств – членов ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2025