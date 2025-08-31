Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Республики Корея

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном. Поздравив с избранием на должность президента Республики Корея, глава Туркменского государства пожелал г-ну Ли Чжэ Мену больших успехов в ответственной государственной деятельности.

Как отмечалось в ходе беседы, две сотрудничающие страны поддерживают активные контакты как на двустороннем уровне, так и в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь ООН. Вместе с тем, Туркменистан и Республика Корея сотрудничают на региональном уровне в формате «Центральная Азия – Республика Корея», который способствует активизации взаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт, экология, здравоохранение и культура.

В этой связи президент Сердар Бердымухамедов отметил торгово-экономическое партнерство между двумя странами: на протяжении многих лет был накоплен позитивный опыт взаимодействия с ведущими корейскими компаниями. Глава южнокорейского государства выразил признательность президенту Туркменистана за предоставляемые корейским компаниям благоприятные условия для плодотворной работы на туркменском рынке.

В ходе разговора было отмечено, что особое место в двустороннем сотрудничестве занимает культурно-гуманитарная сфера. В высших учебных заведениях Туркменистана преподается корейский язык, проводятся взаимные Дни культуры и другие тематические мероприятия. В этом плане собеседники подчеркнули наличие огромного потенциала для активизации целевого сотрудничества.

Как отметил глава Туркменского государства, по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия». В этой связи 12 декабря в Ашхабаде состоится международный форум. Говоря об этом, президент Сердар Бердымухамедов пригласил президента Ли Чжэ Мена на предстоящий представительный форум.

© TURKMENISTAN.RU, 2025