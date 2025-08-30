К новому учебному году школы Туркменистана получили 137 тысяч ноутбуков

Туркменские предприятия завершили производство и поставку 137 054 ноутбуков под названием «Bilimli» в образовательные учреждения страны. Поставка осуществлена в соответствии с решением президента Туркменистана.

Половину от общего количества компьютеров – 68 527 единиц – произвело хозяйственное общество «Айдын гиджелер» при Министерстве промышленности и строительной индустрии Туркменистана. Вторую половину заказанной партии изготовило совместное предприятие «Агзыбирлик тилсиматы» Центра компьютерных коммуникаций Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. Технические характеристики новых ноутбуков значительно улучшены по сравнению с прошлым годом.

Программное обеспечение ноутбуков отличается высоким качеством и образовательной направленностью. Установленные приложения обучают детей счету и письму в игровой форме, знакомят с правилами дорожной безопасности и другими полезными навыками.

