В Японии прошла международная конференция, посвященная туризму Туркменистана В национальном павильоне Туркменистана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2025», состоялась международная конференция «Туркменистан – страна дружбы и гостеприимства», посвященная развитию туристической отрасли страны. Обсуждение актуальной тематики прошло в гибридном формате. В рамках конференции обсуждались перспективы сотрудничества Туркменистана и Японии в области туризма, роль и возможности частного сектора в укреплении двусторонних связей. Перед участниками международной конференции по видеосвязи выступили руководители профильных ведомств Туркменистана, а также представители частных турагентств страны. Программа мероприятия включала показ видеоролика «Туркменистан – страна дружбы и гостеприимства» и двусторонние встречи представителей туристической отрасли. © TURKMENISTAN.RU, 2025