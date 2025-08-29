Главы дипломатических ведомств России и Туркменистана провели переговоры в Москве

В Москве прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили плодотворный характер межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах углубленного стратегического партнерства. Сделав акцент на ключевой роли контактов на высшем и высоком уровне, участники сошлись во мнении, что данные встречи являются главным фактором укрепления двустороннего взаимодействия с расчетом на долгосрочную перспективу.

В ходе переговоров состоялся конструктивный диалог по ключевым направлениям двусторонней повестки дня, в частности, стороны проанализировали и оценили нынешнее состояние политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также обсудили совместные действия на перспективу.

В контексте сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств дипломаты рассмотрели вопросы практической реализации программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025–2026 годы, подписанной в ходе официального визита Сергея Лаврова в Ашхабад в июне текущего года.

Было выражено общее стремление к активизации торгово-экономического сотрудничества. Министры подчеркнули, что эффективным механизмом межгосударственного диалога, носящего устойчивый и долгосрочный характер, выступает деятельность Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, на площадке которой реализуются конкретные планы и проекты. По обоюдному мнению сторон, сферы науки, образования, культуры и искусства стали действенным инструментом, сближающим дружественные туркменский и российский народы.

В ходе встречи отмечен позитивный опыт совместной деятельности в рамках международных организаций. Подчеркнут плодотворный характер туркменско-российского партнёрства на площадках ООН, СНГ, формата «Центральная Азия – Россия».

Особое внимание было уделено развитию пятистороннего взаимодействия в Прикаспийском регионе. При этом отмечено, что сегодня проблемы Каспия выходят далеко за региональные рамки и требуют комплексного международного подхода, в первую очередь на уровне ООН. Дипломаты озвучили обоюдную готовность сторон продолжать наращивание многостороннего сотрудничества.

