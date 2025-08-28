Туркменская музыка прозвучала в каспийской столице

В рамках международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны» в Астрахани состоялся День музыкальной культуры Туркменистана. На сцене Астраханской государственной филармонии выступила музыкальная семья московских артистов Гусейновых, которые на протяжении многих лет знакомят российскую аудиторию с лучшими образцами туркменской музыкальной культуры.

Композитор, пианист, лауреат международных конкурсов Мамед Гусейнов не только исполнил собственные сочинения и шедевры мировой и туркменской классики, но и был ведущим на этом необычном концерте. Его супруга, артистка Московского театра «Геликон-опера» Дарья Гусейнова представила астраханскому зрителю вокальные произведения авторства лучших туркменских композиторов. Так, неподдельно проникновенно прозвучали в ее исполнении фрагменты вокального цикла Нуры Халмамедова «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки» на стихи японских авторов.

Искреннюю поддержку взыскательной публики получил в этот вечер 11-летний Дарий, одиннадцатилетний сын музыкантов. Юный певец и пианист покорил публику прекрасным вокалом и артистизмом. Зрители услышали туркменскую народную песню «Бибиджан», песню Доврана из кинофильма «Приключения Доврана» Чары Нурымова, балладу Айны из кинофильма «Решающий шаг» Нуры Халмамедова, «Туркменскую песню» композитора Александра Алябьева.

