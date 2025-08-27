В Ашхабаде обсуждены вопросы туркменско-пакистанского сотрудничества

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с дополнительным секретарем МИД Пакистана по странам Западной Азии и Афганистану Саидом Али Асадом Гиллани.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие между Туркменистаном и Пакистаном по направлениям, представляющим взаимный интерес, отметив плодотворный характер партнерства в рамках международных и региональных структур. Стороны подчеркнули, что торгово-экономическое сотрудничество занимает особое место в повестке дня туркменско-пакистанских отношений.

Дипломаты отметили важность активного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран, высказав заинтересованность в продвижении культурно-гуманитарных связей. По итогам встречи стороны условились продолжать работу по продвижению транспортной и энергетической взаимосвязанности между Туркменистаном и Пакистаном, а также странами региона.

© TURKMENISTAN.RU, 2025