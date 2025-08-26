Состоялся телефонный разговор между главами дипломатических ведомств Туркменистана и России

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подчеркнули значимость взаимодействия на международной политической арене.

В этом контексте главы внешнеполитических ведомств договорились продолжать активный политический диалог, включая переговоры и контакты на уровне министров иностранных дел в соответствии с программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025-2026 годы, подписанной в Ашхабаде в июне текущего года.

