|26.08.25 07:09
|
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания двустороннего документа
В стенах МИД Туркменистана состоялась церемония подписания Соглашения о технико-экономическом сотрудничестве между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики, которое призвано содействовать расширению взаимодействия в сфере экономического, научно-технического и инфраструктурного сотрудничества между Туркменистаном и КНР.
Документ был подписан министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шумином. Подписанный документ нацелен на обмен накопленным позитивным опытом, обсуждение вопросов практического внедрения передовых инновационных решений в ведущих отраслях экономики, а также на активизацию партнерства в данном направлении между Туркменистаном и КНР.
