В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания двустороннего документа

В стенах МИД Туркменистана состоялась церемония подписания Соглашения о технико-экономическом сотрудничестве между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики, которое призвано содействовать расширению взаимодействия в сфере экономического, научно-технического и инфраструктурного сотрудничества между Туркменистаном и КНР.

Документ был подписан министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шумином. Подписанный документ нацелен на обмен накопленным позитивным опытом, обсуждение вопросов практического внедрения передовых инновационных решений в ведущих отраслях экономики, а также на активизацию партнерства в данном направлении между Туркменистаном и КНР.

