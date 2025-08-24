В Ашхабаде завершилась международная выставка-ярмарка товаров для детей

В экспозиционном павильоне Торгово-промышленной палаты Туркменистана с успехом прошла международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей».

Свои стенды тут разместили более 80 ведущих образовательных центров страны и зарубежных государств, производители детской мебели, игрушек, инвентаря, школьных принадлежностей и учебных пособий, а также предприятия пищевой промышленности. В их числе – представители ОАЭ, Франции, Китая, США, России, Турции, Узбекистана.

В международном смотре активное участие приняли министерства и отраслевые ведомства Туркменистана. В павильоне Министерства текстильной промышленности была представлена большая коллекция одежды для школьников, изготовленная местными текстильными и швейными предприятиями. В павильоне Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана был создан импровизированный школьный рынок с широким ассортиментом товаров. Стенды Министерства образования и спортивных федераций познакомили с широкими возможностями, предоставляемыми молодежи для получения образования, занятий спортом и развития творческих способностей.

Международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей» стала одним из ярких событий Международного года мира и доверия. Она стала очередным свидетельством создания в стране всех условий для счастливого детства и светлого будущего.

