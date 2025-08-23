Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества

В национальной туристической зоне «Аваза» прошла трехсторонняя встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева. Предметом переговоров стали политика, экономика, культура и социальная сфера, с приоритетом на торгово-экономическое взаимодействие.

В рамках встречи подписаны двусторонние и трёхсторонние документы:

- меморандумы о сотрудничестве в авиасообщении, судостроении, гражданской авиации и транспортно-логистической сфере;

- протокол о побратимских отношениях между городами Аркадагом и Физули;

- соглашение о сотрудничестве товарно-сырьевых бирж Туркменистана и Узбекистана.

Собеседники приняли совместное заявление о дальнейшем развитии трёхстороннего сотрудничества для укрепления мира, доверия и взаимопонимания в регионе и глобально.

После официальной части состоялась культурная программа встречи. Группа национальных конных игр «Галкыныш» продемонстрировала мастерство джигитовки на ахалтекинских скакунах. Гостям вручили подарки: президенту Азербайджана — ахалтекинского скакуна, президенту Узбекистана — верблюдицу с верблюжонком.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, президент Азербайджана и президент Узбекистана завершили визит совместным обращением к СМИ, подчеркнув стратегическое значение переговоров и планы по дальнейшему развитию сотрудничества в энергетике, транспорте, культуре и торговле.

