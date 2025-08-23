Художественный фильм о туркменском поэте вошел в культурную программу Каспийского медиафорума

В рамках культурной программы Каспийского медиафорума в рамках сессии «Кино и медиа» в астраханском кинотеатре «Иллюзион» прошел показ туркменско-узбекского фильма «Махтумкули Фраги». Художественная кинолента 2024 года была представлена в рамках сессии «Кино и медиа» Каспийского медиафорума.

Фильм, созданный в 2024 году усилиями кинематографистов двух стран, рассказывает о жизни выдающегося поэта, основоположника туркменского литературного языка и мыслителя Востока Махтумкули. Осенью 2024 года картина получила главную награду на IV Международном кинофестивале «Горкут ата» в Ашхабаде в номинации «Лучший художественный фильм». А в мае этого года лента удостоилась приза зрительских симпатий в номинации «Полнометражный фильм» на международном кинофестивале в Лондоне.

Комментируя астраханскую премьеру фильма, министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков выразил уверенность, что демонстрация фильма «Махтумкули Фраги» станет значимым культурным мероприятием Каспийского медиафорума.

