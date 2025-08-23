Представители туркменских СМИ приняли участие в Каспийском медиафоруме

В очередной раз в Астрахани состоялось масштабное информационное событие – Каспийский медиафорум, задуманный как дискуссионная площадка для представителей СМИ прикаспийских стран – России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана. Участие в форуме приняла и представительная туркменская делегация.

Форум начался с торжественной церемонии подведения итогов конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ». Всего в этом году на конкурс было представлено более 120 работ.

Журналист из Туркменистана Мухаммет Бекгиев, представляющий газету «Туркменистан», удостоен 1-го места в международном конкурсе «Каспий без границ» в номинации «Открывая страны Каспия». На суд жюри он представил свою работу «Путь Абая, или Учение мира казахского мыслителя в современном мире». В номинации «Фото Каспий» второе место было присуждено фотографу газеты «Туркменистан» Иламану Чуриеву за серию фотографий, посвященных флоре и фауне Ашхабада и экологическому воспитанию. Обладателем специального приза жюри стал Вагиф Самедов (сетевое издание «CentralAsia.news») за работу «Цирковое искусство обогатило культуру Туркменистана».

Центральная тема медийного форума была обозначена как «История Каспийского моря: от прошлого к будущему». Ведущим пленарного заседания выступил генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

В рамках дискуссий прошли четыре тематические сессии, на которых эксперты обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития логистических связей между странами Каспийского региона, вопросы сохранения экологического баланса и развития энергетики, а также подготовки высококвалифицированных специалистов в области медиа.

