В Ашхабаде открылась выставка-ярмарка «Kids Expo»

Международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей» открылась в столице Туркменистана. Среди гостей церемонии открытия были представители правительства, дипломатических миссий и общественных организаций, что подчеркивает важность события.

Выставка «Kids Expo» – это не просто возможность приобрести товары для детей. Это площадка для обмена идеями, демонстрации инноваций и укрепления международного сотрудничества. И самое главное – это большой, добрый праздник, который дарит детям яркие впечатления и вдохновляет творить, открывать и познавать необъятный мир.

На протяжении трех дней мальчишек и девчонок здесь ждут захватывающие соревнования, викторины, квесты и другие активности. Для юных посетителей организованы многочисленные мастер-классы, где опытные наставники помогают им делать первые шаги в науке и творчестве, осваивать новые навыки.

