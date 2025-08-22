В Ашхабаде состоялось заседание Президиума Халк Маслахаты Туркменистана Под председательством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Президиума Халк Маслахаты Туркменистана, на котором был обсужден широкий перечень вопросов, связанных с проведением очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана и 30-летия постоянного нейтралитета страны. В своем выступлении на заседании Гурбангулы Бердымухамедов определил основные задачи по подготовке к заседанию высшего представительного органа страны, запланированному на 19 сентября. В рамках подготовительных работ руководители должны проанализировать намеченные к реализации в предстоящем году меры по поддержанию макроэкономической стабильности страны, устойчивости финансовой и денежно-кредитной систем, дальнейшему повышению уровня жизни населения за счет ускоренного развития отраслей экономики. Особое значение предлагается придать направлению основной части инвестиций в новые производства, внедрению цифровых систем и передовых технологий, развитию частного предпринимательства. © TURKMENISTAN.RU, 2025