Состоялся очередной раунд туркменско-американских политических консультаций

В Вашингтоне состоялся одиннадцатый раунд ежегодных двусторонних политических консультаций между Туркменистаном и США. В ходе консультаций туркменскую сторону возглавил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, американскую сторону – заместитель помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джон Марк Поммершайм.

На встрече стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркменско-американских отношений, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Собеседники подтвердили свою приверженность развитию отношений между Туркменистаном и США, включая сотрудничество в сфере безопасности, расширение торгово-экономических связей, а также активизацию партнерства в рамках региональной дипломатической платформы «С5+1».

Также были рассмотрены вопросы реализации двусторонних проектов с ведущими американскими компаниями и обсуждены перспективы расширения их инвестиционных возможностей в Туркменистане. В заключение встречи стороны подчеркнули, что регулярные двусторонние консультации служат эффективным механизмом для дальнейшего развития туркменско-американского сотрудничества.

В рамках очередного раунда туркменско-американских политических консультаций состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которой было обсуждено нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и США, а также рассмотрены международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Дипломаты констатировали, что важнейшим направлением двусторонних отношений служит экономическое партнерство, отметив, что его главными составляющими в настоящее время должно стать взаимодействие в инвестиционной и технологической сферах. Важную роль в развитии экономических связей играет туркменско-американский бизнес-совет, в состав которого входят ведущие американские компании.

Главы внешнеполитических ведомств высказались за дальнейшее наращивание потенциала совместной деятельности в таких сферах, как образование, наука, культура и другие социально значимые области.

