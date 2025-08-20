Туркменские мастерицы создали уникальный ковер

Работницы Бахарденского предприятия художественного ковроделия государственного объединения «Туркменковер» изготовили уникальный круглый ковер, посвященный Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Круглые ковры значительно сложнее в изготовлении по сравнению с традиционными прямоугольными или квадратными формами из-за трудоемкой технологии закругления каймы. Однако такие изделия предоставляют широкие возможности для декорирования интерьеров туркменских национальных юрт. Новый ковер выполнен в классическом дизайне с центральным гелем-медальоном, окруженным орнаментами различных форм и размеров. Фон изделия – белый, что символизирует счастье и благополучие в туркменской культуре. Поверхность ковра отличается глубиной, бархатистостью и мерцающим блеском.

Бахерденское предприятие неоднократно удостаивалось признания за свои работы, в том числе премии творческого конкурса президента Туркменистана «Золотой век туркмен».

© TURKMENISTAN.RU, 2025