На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 48 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 48 сделок на общую сумму более 4 миллионов 38 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Афганистана и Узбекистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Великобритании и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа и ткань суровая.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое и нефтяной дорожный битум, а также пряжу хлопчатобумажную и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила свыше 97 миллионов манатов.

