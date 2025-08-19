Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Катаром

В МИД Республики Беларусь состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Павла Утюпина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Минске Назаргулы Шагулыевым. В ходе плодотворного диалога стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Акцент был сделан на ключевых сферах: от политического взаимодействия и торгово-экономических связей до культурного и гуманитарного сотрудничества.