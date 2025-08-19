|19.08.25 08:15
|
Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Катаром
В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Туркменистане Хамадом бин Рашидом бин Хамадом Аль-Азби.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Собеседники дали высокую оценку конструктивному характеру взаимодействия между двумя странами и подтвердили заинтересованность в их дальнейшем укреплении.
© TURKMENISTAN.RU, 2025