19.08.25 08:15

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Катаром

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Туркменистане Хамадом бин Рашидом бин Хамадом Аль-Азби.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Собеседники дали высокую оценку конструктивному характеру взаимодействия между двумя странами и подтвердили заинтересованность в их дальнейшем укреплении.

