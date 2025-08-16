Туркменские и российские музыканты провели масштабную культурную акцию в Москве

Масштабная культурная акция состоялась в стенах Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Здесь в Рахманиновском зале прошел концерт классической музыки под девизом «Музыка мира, музыка дружбы и братства», подготовленный туркменскими и российскими артистами.

Организаторами яркого знакового действа стали Посольство Туркменистана в Российской Федерации, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, а также Фонд «Звуки дутара», известный проведением одноименного ежегодного Московского международного фестиваля искусств имени Нуры Халмамедова.

Глава туркменской дипломатической миссии в Москве Эсен Айдогдыев рассказал гостям концерта, что важным направлением внешней политики Туркменистана является культурное сотрудничество.Составной частью этой работы остается пропаганда достижений туркменского национального музыкального искусства, в том числе и через проведение совместных концертов, организацию выступлений туркменских и российских исполнителей. Нынешний концерт, по мнению дипломата, подтверждает прочность традиций туркменско-российского культурного сотрудничества.

В официальной аннотации к концерту значилось, что его организаторы посвятили свой труд важнейшим событиям года: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию государственного нейтралитета Туркменистана, а также провозглашению ООН по инициативе Туркменистана 2025 года Международным годом мира и доверия.

Для участия в концерте в Москву приехали известные туркменские академические и народные музыканты, чье мастерство покорило сердца слушателей во многих странах мира. В рамках концерта также были организованы художественная и книжная выставки, посвященные богатству национальной туркменской культуры и искусства.

