|15.08.25 08:27
Вопросы туркменско-японского сотрудничества обсуждены в Ашхабаде
В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Японии в Туркменистане Хироси Сасаки. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся туркменско-японского сотрудничества.
Была отмечена значимость визитов на высшем и высоком уровнях в дальнейшем продвижении межгосударственных связей. Дипломаты обсудили график встреч как в двустороннем, так и многостороннем форматах на ближайшую перспективу.
