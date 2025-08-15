Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
15.08.25 08:27

Вопросы туркменско-японского сотрудничества обсуждены в Ашхабаде

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Японии в Туркменистане Хироси Сасаки. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся туркменско-японского сотрудничества.

Была отмечена значимость визитов на высшем и высоком уровнях в дальнейшем продвижении межгосударственных связей. Дипломаты обсудили график встреч как в двустороннем, так и многостороннем форматах на ближайшую перспективу.

© TURKMENISTAN.RU, 2025
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2025 Turkmenistan.ru