15.08.25 07:34

В МИД Туркменистана обсуждены аспекты туркменско-китайского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шумином.

На встрече стороны с удовлетворением отметили высокий уровень развития туркменско-китайских отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Была отмечена важность регулярного диалога на высшем политическом уровне, что является ключевым фактором в укреплении двусторонних связей между Туркменистаном и КНР. Стороны обсудили подготовку к предстоящим визитам и встречам как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

