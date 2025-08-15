В МИД Туркменистана обсуждены аспекты туркменско-китайского сотрудничества В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шумином. На встрече стороны с удовлетворением отметили высокий уровень развития туркменско-китайских отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Была отмечена важность регулярного диалога на высшем политическом уровне, что является ключевым фактором в укреплении двусторонних связей между Туркменистаном и КНР. Стороны обсудили подготовку к предстоящим визитам и встречам как в двустороннем, так и многостороннем форматах. © TURKMENISTAN.RU, 2025