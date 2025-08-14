Студенты из Туркменистана – в числе победителей международного интеллектуального конкурса

Студенты из Туркменистана стали победителями международного конкурса проектов, состоявшегося в рамках Всемирной олимпиады по робототехнике и информатике. Организатором мероприятия выступила Ассоциация молодых ученых Республики Индонезия.

Международный конкурс проектов проводился по пяти направлениям: «Охрана окружающей среды», «Робототехника», «Физика и инженерия», «Игры» и «Компьютерные технологии». В интеллектуальном смотре продемонстрировали свои знания и способности более 30 студенческих команд из разных вузов 12 стран мира. В их числе – Туркменистан, Иран, Малайзия, Таиланд, Турция, Мексика, Южная Корея, США, Румыния, Бангладеш, Индонезия и Вьетнам.

Первое место в номинации конкурса «Компьютерные технологии» завоевали студенты Международного университета гуманитарных наук и развития. Туркменская команда успешно выступила с проектом «Аренда автомобилей с использованием искусственного интеллекта», который получил высокую оценку жюри.

Международный конкурс проектов в Индонезии стал эффективной площадкой для укрепления дружеских связей между студентами из разных стран мира, развития и поддержки талантливой молодежи, а также расширения международного академического сотрудничества.

