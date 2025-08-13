В Туркменистане отметили День Каспийского моря

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Каспийского моря. Здесь прошла научно-практическая конференции «Каспийское море – море дружбы и мира».

На конференции выступили представители туркменских профильных ведомств, аккредитованные в Ашхабаде послы прикаспийских государств, руководители представительств международных и региональных организаций, а также международные эксперты.

В своем выступлении заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов отметил активную и конструктивную роль Туркменистана в продвижении природоохранных вопросов на Каспии. Была особо подчеркнута важность Каспийской экологической инициативы, выдвинутой президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе конференции была отмечена приверженность Туркменистана к тесному взаимодействию с прикаспийскими государствами, международными структурами и институтами, а также заинтересованными сторонами по всему спектру каспийской проблематики. На конференции были заслушаны доклады по актуальной тематике, включая приоритетные направления сотрудничества прикаспийских государств в области гидрометеорологии, охраны и научного изучения флоры и фауны Каспийского моря, а также соблюдение экологических норм и правил.

Участники конференции отметили, что Каспийское море является морем дружбы и мира, и призвали продолжать совместную работу, нацеленную на укрепление и расширение международного сотрудничества во имя устойчивого развития и охраны морской среды Каспия.

