Для туркменских студентов проводятся языковые курсы в Германии

Студенты высших учебных заведений Туркменистана принимают участие в летних курсах немецкого языка, организованных в рамках программы Германской службы академических обменов.

По итогам предварительного отбора кандидатов право на участие в языковой стажировке в Германии получили 11 учащихся из 8 вузов Туркменистана. В их числе – студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Международного университета гуманитарных наук и развития, Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева, Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана, Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

Образовательные мероприятия для студентов проводятся по современным методикам под руководством опытных специалистов на базе ряда ведущих вузов Германии. Участники стажировки посещают содержательные занятия, направленные на углубление и расширение профессиональных способностей и опыта, обогащение лингвистических знаний и коммуникативных навыков. В рамках насыщенной программы стажировки студенты не только совершенствуют свои знания немецкого языка, но и подробно знакомятся с историей и культурой Германии.

Участие туркменских студентов в летних языковых курсах способствует дальнейшему расширению научно-образовательного взаимодействия между Туркменистаном и Германией. Крупнейший провайдер стипендий в Германии для иностранцев - Германская служба академических обменов является давним партнером Туркменистана в сфере обучения иностранным языкам. С 1997 года эта служба проводит в Ашхабаде консультации по вопросам образования в Германии, стипендиальным программам для студентов, выпускников вузов и научных исследователей.

