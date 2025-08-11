На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 301 тысячи долларов США.

Предприниматели из Афганистана приобрели сжиженный газ и хлористый натрий, выработанные на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, представители деловых кругов Киргизии, Узбекистана, Турции закупили пряжу и ткань хлопчатобумажную, волокно хлопковое, недистиллированные сырые жирные кислоты и отходы хлопчатобумажные.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое производства ГК «Туркменнефть» на общую сумму более 818 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025