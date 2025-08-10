Культурная программа стала ярким фоном конференции ООН в Авазе

Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, запомнилась не только политическими дискуссиями и принятыми решениями, но и ярким культурным фоном, сопровождавшим все дни форума на берегу Каспия в Авазе. Национальные павильоны стран Центральной Азии и Азербайджана стали колоритным сопровождением конференции, превратив площадь фонтанов в Авазе в восточный оазис творчества, дружбы и братства.

Пространство у большого морского фонтана Авазы в эти дни расцвело благодаря красочным выставкам традиционных ремесел, декоративно-прикладного искусства, сопровождавшихся ароматам национальных аутентичных гастрономических лакомств. Рядом была расположена большая концертная сцена, где звучали песни, представляющие многообразие культур прикаспийского региона.

Каждый день, словно на шумном и изобильном восточном базаре, гости конференции могли погрузиться в атмосферу радушия и гостеприимства. Цветистые ткани, изысканные узоры, щедрые угощения и памятные сувениры создавали ощущение перманентного праздника. Это был не просто обмен культурным опытом, но и неформальное общение, которое стирало границы и способствовало лучшему пониманию друг друга.

Иностранные гости, прибывшие на туркменский берег Каспия из многих стран, смогли ощутить уникальную идентичность Центральной Азии, прикоснулись к ее культуре. Но главное, культурная программа третьей конференции ООН в Авазе стала не просто ярким дополнением к деловой повестке, но и важным свидетельством того, как искусство и традиции способны укреплять связи между народами, наполняя международное сотрудничество духом дружбы и взаимопонимания.

© TURKMENISTAN.RU, 2025