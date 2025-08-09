В Туркменистане подвели итог Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), завершилась в национальной туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря. Участники форума договорились о развитии транспортной инфраструктуры и расширении торгово-транзитного сотрудничества. Завершающим аккордом конференции стала торжественная церемония спуска флагов ООН и страны-организатора.

На итоговом брифинге министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов рассказал, что конференция одобрила пять ключевых инициатив. Среди них – создание региональных центров сельскохозяйственных исследований, механизма инвестиций в инфраструктуру и финансирование, а также запуск работы группы высокого уровня по свободе транзита.

На конференции была принята «Авазинская программа действий для развивающихся стран без выхода к морю», рассчитанная до 2034 года. Документ содержит стратегию повышения эффективности транзитных систем, цифровой трансформации экономик и расширения возможностей финансирования. Этот документ предусматривает конкретные меры повышения эффективности транзитных систем, открытия экономик, роста цифровых преобразований, стойкости перед лицом изменения климата и расширения возможностей финансирования. Кроме того, участники договорились о специальной программе ВТО по поддержке торговой интеграции развивающихся стран без выхода к морю и создании переговорной группы в ООН для расширения доступа РСНВМ к климатическому финансированию.

Заместитель генерального секретаря ООН Рабаб Фатима сообщила на брифинге, что в конференции приняли участие 5,7 тыс. человек, в том числе 20 глав государств и правительств, представители 30 из 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

