Международный женский форум прошел на туркменском побережье Каспия

В рамках конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча женщин-лидеров, организованная Секретариатом ООН совместно с правительством Туркменистана. Тема встречи – «От обязательств к переменам: женщины – активные участницы Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

В форуме приняли участие руководители и представители парламентов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), а также авторитетных международных организаций и общественных объединений.

В выступлениях участниц подчеркивалось, что Организация Объединенных Наций твердо убеждена, что инвестиции, вложенные в расширение прав и возможностей женщин, – это инвестиции в будущее, которые в перспективе дадут значительные экономические и социальные выгоды. Принятая в ходе конференции «Авазинская программа действий» предусматривает задачи обеспечения гендерного равенства. Их успешное выполнение будет способствовать позитивному решению проблем, с которыми сталкиваются женщины в РСНВМ.

Состоявшая встреча, акцентировав внимание на важной роли женщин в обществе, продемонстрировала, что расширение их возможностей и активное участие в принятии политических решений как на национальном, так и на международном уровнях выступает ключевым фактором формирования устойчивого развития. Активное участие женщин в реализации «Авазинской программы действий» для РСНВМ на 2024–2034 годы, призванной способствовать повышению социально-бытовых условий и разрешению различных вопросов в этих странах, является одним из наиболее важных факторов достижения устойчивого развития.

