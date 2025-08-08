Конференция ООН по РСНВМ завершила работу в формате пленарных сессий

Главными темами обсуждения участников конференции в эти дни стали возможности преодоления странами-участницами препятствий для дальнейшего социально-экономического развития РСНВМ.

В ходе состоявшихся пленарных сессий отмечалось, что конференция стала важным этапом в продвижении глобального диалога о равных возможностях. Сделав основной акцент на проблемах, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, спикеры из государств-участников форума ознакомили собравшихся с национальными приоритетами и позициями в решении насущных задач.

Вместе с тем, констатировалась важность дальнейшего расширения сотрудничества с международным сообществом по вопросам, включенным в повестку дня нынешней конференции. Отметив, что модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе портов, выступает в числе ключевых проблем для РСНВМ, докладчики заострили внимание на необходимости уделять первоочередное внимание в этом процессе обеспечению экологического благополучия.

В связи с переходом на новую десятилетнюю программу деятельности подчеркивалась необходимость консолидации усилий как на глобальном, так и региональном уровнях в области транспорта. Говоря о значении «Авазинской программы действий», выступавшие сошлись во мнении, что ее практическая реализация станет весомым вкладом в обеспечение стабильного развития РСНВМ.

По мнению участников форума, привлечение инвестиций в различные сегменты экономики РСНВМ, в том числе в сферу логистики, инфраструктуру и обеспечение свободы транзита, на практике позволит положительно решить имеющиеся вопросы. В выступлениях спикеров была подтверждена готовность стран поддержать «Авазинскую программу действий» и, учитывая интересы РСНВМ, присоединиться к сложению совместных усилий мирового сообщества в отношении укрепления многостороннего сотрудничества для достижения поставленных целей.

Как отмечалось на пленарных сессиях, «Авазинская программа действий» на предстоящие десять лет включает меры, которые должны быть приняты на национальном уровне, усилия по развитию регионального партнерства и глобальную стратегию, нацеленную на продвижение развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по пути устойчивого развития. Она призвана стать ориентированной на будущее дорожной картой по трансформации уязвимостей в возможности для жителей стран, не имеющих выхода к морю.

