Президент Туркменистана провел ряд встреч с руководителями стран Африки, Азии и Кавказа

На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел новую серию встреч с главами зарубежных делегаций. В ходе встреч была выражена уверенность, что принятые в рамках rонференции решения, в том числе «Авазинская программа действий», внесут весомый вклад в экономическое развитие этих государств.

В ходе переговоров с делегациями африканских стран президент Туркменистана обозначил развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с государствами континента как один из ключевых приоритетов внешней политики.

На встрече с вице-президентом Республики Гамбия Мухаммедом Джаллоу стороны отметили большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Особое внимание было уделено гуманитарным связям и заинтересованности Гамбии в сотрудничестве с Туркменистаном в сфере образования.

В беседе с вице-президентом Республики Малави Майклом Бизуиком Уси была выражена уверенность, что его визит станет важным этапом в межгосударственных отношениях. Была отмечена готовность Туркменистана задействовать все возможности для налаживания контактов в энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и научных исследованиях.

Встреча с премьер-министром Республики Мали Абдулае Майга выявила общие возможности для реализации совместных проектов в таких направлениях, как внедрение инноваций в сельское хозяйство, эффективное управление водными ресурсами, образование и подготовка кадров.

Переговоры с президентом Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Карлушем Мануэлем Вила-Новой были нацелены на активное взаимодействие не только на двусторонней основе, но и в рамках ООН. Отмечая туристический потенциал островного государства, президент Бердымухамедов выразил готовность оказать всемерную поддержку при наличии конкретных предложений по налаживанию сотрудничества.

На встрече с премьер-министром Республики Уганда Робиной Наббанджей была выражена заинтересованность в налаживании сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и энергетической сферах. Подтверждена готовность туркменской стороны поддержать конкретные предложения Уганды по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в контексте ознакомления с достижениями Туркменистана в газохимической и других отраслях промышленности.

В ходе встречи с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном было констатировано поступательное развитие двустороннего сотрудничества, которое вышло на качественно новый уровень. Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, а также укреплению культурно-гуманитарных связей в области науки, образования, культуры и искусства.

В беседе с премьер-министром Непала Шарма Оли был сделан акцент на огромном потенциале для наращивания сотрудничества в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении и научно-исследовательской сфере. Была подтверждена готовность Туркменистана поддерживать конструктивные инициативы по углублению взаимодействия.

Все участники встреч выразили благодарность туркменской стороне за высокий организационный уровень конференции и подтвердили, что она внесет весомый вклад в укрепление взаимодействия между развивающимися странами, не имеющими выхода к морю.

