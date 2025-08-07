В Авазе определены контуры седьмой консультативной встречи глав государств Центральной Азии

В конгресс-центре национальной туристической зоны «Аваза» под председательством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась встреча по подготовке седьмой консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

В переговорах приняли участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, председатель Кабинета министров, руководитель Администрации президента Киргизской Республики Адылбек Касымалиев.

Президент Шавкат Мирзиеев, как председатель консультативной встречи, проинформировал о совместной работе, проводимой в этом формате. Он отметил, что особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на расширение взаимовыгодного сотрудничества и продвижение конкретных программ взаимодействия. До конца года планируется провести межпарламентский форум, встречи министров обороны, торговли и транспорта.

Поблагодарив за участие в нынешней встрече и готовность к конструктивной, созидательной совместной работе, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что решения, которые будут приняты главами государств, укрепят прочный политико-правовой фундамент сотрудничества и будут способствовать реализации практически значимых программ и проектов, нацеленных на обеспечение благополучия и процветания наших стран и народов.

По завершении выступления Гурбангулы Бердымухамедов объявил о принятом решении о награждении президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества» и зачитал соответствующий указ президента Туркменистана. Затем состоялась торжественная церемония вручения президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву государственной награды.

Узбекский лидер подчеркнул, что для него большая честь принять эту высокую награду в дни проведения конференции ООН в Туркменистане в присутствии своих коллег и официальных делегаций.

По завершении торжественной церемонии главы государств проследовали к месту проведения третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

