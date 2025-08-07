На полях конференции ООН состоялась встреча представителей прикаспийских государств

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча представителей прикаспийских государств. Во встрече, организованной туркменской стороной, приняли участие высокопоставленные представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Участники встречи поделились своим видением развития сотрудничества на Каспии, включая обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, сохранение биоразнообразия Каспийского моря, бережное использование его богатств. В центе внимания были подходы к разрешению проблемы обмеления Каспийского моря.

В своем выступлении заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил важность координации взаимодействия согласно решениям и договоренностям, достигнутым на саммитах глав прикаспийских государств. Подчеркнута активная позиция Туркменистана по разрешению природоохранных вопросов на Каспии.

Была особо подчеркнута инициативная политика Туркменистана по каспийской тематике. В этом контексте отмечена продолжающаяся работа по реализации Каспийской экологической инициативы, озвученной президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

