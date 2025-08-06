Вице-премьер российского правительства выступил на конференции в Туркменистане

Заместитель председателя Кабинета министров РФ Дмитрий Патрушев выступил на пленарном заседании третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей на туркменском побережье Каспия.

«Эта конференция является ключевой площадкой для выработки механизмов решения проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Российская Федерация высоко оценивает усилия ООН по оказанию содействия странам, не имеющим выхода к морю. Со своей стороны подтверждаем приверженность развитию международных отношений в духе партнерства. При участии ООН готовы делиться опытом в преодолении трудностей, связанных с обеспечением равных торгово-экономических условий для всех стран», – сказал Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что решение логистических вопросов возможно прежде всего за счет построения устойчивых логистических цепочек. Россия обладает значительным транзитным потенциалом и последовательно выступает за активное международное сотрудничество по вопросам развития транспортных коридоров. Главным коридором России является «Восток – Запад». Помимо этого, развивается международный транспортный коридор «Север – Юг», который связывает Россию со странами Центральной и Южной Азии, Персидского залива и Восточной Африки.

Дмитрий Патрушев отметил, что ответом на вызов, связанный с продовольственной безопасностью, должно стать снятие барьеров в международной торговле аграрной продукцией. Россия – один из ключевых экспортеров продовольствия, в том числе зерна, растительных масел и рыбы. Вице-премьер подчеркнул готовность страны наращивать поставки продуктов питания на глобальный рынок, делиться с партнерами опытом использования передовых технологий в аграрной сфере и помогать с подготовкой профессиональных специалистов.

В рамках пленарного заседания вице-премьер также рассказал о том, как Россия выстраивает диалог в рамках Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

