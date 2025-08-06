Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

В Авазе проходит третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Многочисленные делегаты представительного форума собрались на туркменском берегу Каспия, чтобы найти решения, позволяющие преодолеть препятствия, с которыми они сталкиваются в связи со своим географическим положением.

В начале заседания собравшихся приветствовал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов – председатель третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Он рассказал об инициативах своей страны, направленных на укрепление международного сотрудничества в сфере здравоохранения, борьбу с изменением климата и решение экологических проблем, в том числе связанных с высыханием Аральского моря и обмелением Каспия – крупнейшего закрытого водоема, на побережье которого проходит нынешняя конференция.

Выступивший на открытии форума Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников настроиться на такую точку зрения, когда география не должна определять судьбу. 32 страны, не имеющие выхода к морю и расположенные в Африке, Азии, Европе и Южной Америке, продолжают сталкиваться с опасными вызовами: высокими торговыми барьерами, высокими транспортными расходами и ограниченным доступом к глобальным рынкам. И это яркий пример глубокого неравенства, которое ведет к маргинализации, считает Гутерриш, объяснив такую ситуацию несправедливой глобальной экономической и финансовой архитектурой, не соответствующей реалиям современного взаимосвязанного мира, а также наследием колониализма.

Задача, стоящая перед участниками конференции, состоит в поиске решений всех этих проблем. Нынешняя встреча, по мнению ключевых спикеров, – это начало нового десятилетия амбиций, которое позволит странам без выхода к морю превратить уязвимость в новые возможности.

