Состоялась встреча президента Туркменистана с генеральным секретарем ООН

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча президента Сердара Бердымухамедова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Туркменистан с визитом для участия в третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

Высоко оценив усилия Туркменистана для организованного проведения третьей Конференции ООН по РСНВМ, Антониу Гутерриш от имени представителей ООН поблагодарил главу туркменского государства за предоставленные возможности.

Как подчеркивалось, необходимость наращивания международного взаимодействия по тем задачам, с которыми непосредственно сталкиваются РСНВМ, продиктована временем. Туркменистан поддерживает существенную активизацию многостороннего партнерства и внутрирегионального диалога в данной области.

В этой связи собеседники выразили уверенность, что столь значимое мероприятие, которое проводится раз в десять лет при участии всех заинтересованных сторон – правительств, международных структур, частного сектора, академических обществ, гражданского общества – станет важным шагом в достижении устойчивого развития на планете, налаживании взаимосвязанности и создании транспортных коридоров.

В ходе встречи констатировалась знаменательность 2025 года в истории двустороннего партнерства: в нынешнем году исполняется 80 лет учреждению ООН и 30 лет обретению Туркменистаном правового статуса нейтралитета. Вместе с тем, акцент сделан на объявлении по инициативе Туркменистана 2025 года «Международным годом мира и доверия» согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2025