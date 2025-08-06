Брифинг, посвященный началу пленарного заседания конференции ООН, прошел в Авазе

В Авазе состоялся брифинг, посвященный началу пленарного заседания Третьей конференции ООН развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ).

На брифинге выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Также в брифинге приняла участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам Рабаб Фатима.

В выступлениях было рассказано о значении конференции РСНВМ для всестороннего развития стран, не имеющих выхода к морю. Отмечена важность всех мероприятий и принятых на конференции решений в контексте экономического роста, инклюзивного и устойчивого развития этих стран. Была подчеркнута значимость РСНВМ в свете чествования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и 80-летия со дня образования ООН.

