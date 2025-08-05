Молодежный форум прошел на полях международной конференции ООН в Туркменистане В Туркменистане в рамках третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, прошел Молодежный форум. Его основными целями определены создание платформы для эффективного диалога между молодежью и структурами ООН и другими заинтересованными сторонами, расширение возможностей молодежи как одного из ключевых участников реализации новой программы действий для РСНВМ, обмен опытом, представление инновационных решений и инициатив, новых идей для продвижения Целей устойчивого развития и воплощения новой Программы действий РСНВМ на основе национального, регионального и мирового опыта, а также налаживание сотрудничества между молодежью и заинтересованными представителями государств-членов ООН, структур ООН, гражданского общества и частного сектора. © TURKMENISTAN.RU, 2025