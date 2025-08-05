В рамках конференции ООН в Авазе прошел Форум гражданского общества

В Туркменистане, в национальной туристической зоне «Аваза», прошел Форум гражданского общества в рамках третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

В масштабном мероприятии принял участие заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, председатель Национального центра профсоюзов, высокопоставленные лица международных организаций, гражданского общества, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Форум предоставил возможность для диалога с высокопоставленными представителями государств и ООН, а также с другими заинтересованными сторонами в целях обмена опытом и выработки решений, формирования повестки дня в области устойчивого развития для претворения в жизнь новой программы действий для РСНВМ.

Успешная реализация данной программы требует многостороннего подхода. Гражданское общество выступает важным фактором обеспечения устойчивого развития, предлагая инновационные решения и идеи, а также способствует включению приоритетов РСНВМ в глобальную политическую повестку дня по таким вопросам, как финансы, торговля, изменение климата и др.

Основная цель форума – создание для гражданского общества, научного сообщества, деловых кругов и государственных структур продуктивной площадки для определения приоритетов и налаживания партнерских отношений, демонстрации примеров плодотворного сотрудничества и успешных стратегий, способствующих устойчивому развитию РСНВМ, а также для обмена новаторскими решениями и передовым опытом.

